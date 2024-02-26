Мошенничество в автомастерских: как защититься во время сезонной замены шин

Автоэксперт Ракитин рассказал, как избежать попыток обмана при шиномонтаже

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Расходы во время сезонной замены шин могут значительно возрасти, если в автомастерской используется определенная схема, направленная на обман владельцев автомобилей. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин, главный редактор автомобильного онлайн-издания Quto.

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По его словам, механики могут сообщить владельцу автомобиля, который не разбирается в процессе балансировки колес, что его шины требуют балансировки, и предложить заменить их на другие у них. Также возможно настойчивое предложение ненужного ремонта колесных дисков.

"Это не является чем-то массовым, но случаи такого обмана имеют место быть," — подчеркнул Ракитин.

Кроме того, время от времени водителям предлагают заплатить за накачку шин азотом, утверждая, что это снижает расход топлива.

"Это история большого и красивого развода. Она началась с спортивного автомобиля Nissan GT-R. Производитель гордился тем, что эти автомобили поставлялись с шинами, накачанными азотом. С тех пор появилась идея, что этот процесс можно применить даже к LADA Granta, и автомобиль будет ездить по-другому, расходуя меньше топлива, словно будто летая. На самом деле это не так," — предупредил специалист.

Чтобы избежать стать жертвой мошенничества, по мнению автоэксперта, необходимо обращаться только в проверенные автомастерские.

"Сегодня многие обращаются в любую шиномонтажную палатку, но это неправильно. Следует изучить отзывы в интернете — это голос общественности. И, конечно, всегда можно воспользоваться сарафанным радио, так как это самый эффективный совет для водителей," — заключил Ракитин.