Экспертный взгляд: опасные привычки водителей, которые могут привести к аварии

Автоэксперт Колодочкин назвал привычки, повышающие риск ДТП

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Факторы, отвлекающие внимание водителя от дороги, могут серьезно увеличить вероятность аварии. Об этом сообщил специалист по автомобилям Михаил Колодочкин в интервью "Вечерней Москве".

Фото: Wikipedia by Shuets Udono is licensed under CC BY-SA 2.0

По его мнению, одной из причин ДТП может быть грязь на стеклах автомобиля.

"Видимость через такие стекла плохая, однако многим водителям лень заниматься их чисткой и уделить внимание состоянию машины, в результате чего они продолжают ездить. Это негативно сказывается на безопасности," — подчеркнул эксперт.

Кроме того, множество аварий происходит из-за того, что водители привыкли отправлять сообщения в мобильном телефоне во время движения. По словам автоэксперта, эта привычка гораздо опаснее, чем простой разговор по телефону. Он также призвал отказаться от перекусов за рулем.

"Если водитель жует что-то компактное, например, шоколадку, это еще можно понять. Однако, если он постоянно пытается достать что-то из пакета, например, чипсы, то его руки быстро загрязняются, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем. Это может привести к опасным ситуациям, когда водитель вообще перестает следить за дорогой," — пояснил Колодочкин.

Еще одной вредной привычкой, которая уводит внимание от управления, является манера держать руль одной рукой, считает Колодочкин. Он рекомендует держать обе руки на руле чуть выше рулевой спицы, а большие пальцы под выступами на рулевом колесе.