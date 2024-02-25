Зимние дороги: 5 ошибок, за которые вы дорого заплатите

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Автоэксперт рассказал о самых грубых ошибках водителей зимой

1:19
Авто

На зимних дорогах, по словам эксперта из Московского Политеха Валерия Жара, распространенной и крайне ошибочной практикой является пуск двигателя без предварительного прогрева. Это может привести к серьезным последствиям, так как при низких температурах материалы двигателя становятся хрупкими, что приводит к их износу из-за неравномерного распределения температуры.

Автоэксперт рассказал о самых грубых ошибках водителей зимой
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Современные масла и смазки сохраняют свои свойства даже при низких температурах, однако физические свойства материалов деталей двигателя могут страдать от холода. По словам Жара, игнорирование этого факта может ускорить износ механизмов.

Еще одной распространенной ошибкой является начало движения после прогрева двигателя на высоких оборотах и скоростях. Это также может привести к проблемам с двигателем.

Эксперт также обращает внимание на изменение свойств резинотехнических изделий (РТИ) при низких температурах. Игнорирование этого факта может привести к непредсказуемому поведению автомобиля на летней резине зимой.

Кроме того, Жар подчеркивает, что параметры аккумуляторных батарей (АКБ) ухудшаются при низких температурах. При длительных периодах простоя автомобиля рекомендуется хранить аккумулятор в отапливаемом помещении, чтобы сохранить его пусковые характеристики.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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