Автоэксперт Уткина рассказала, есть ли дефицит автозапчастей в России

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В России нет дефицита запчастей для автомобилей массового сегмента. Максимальное время ожидания комплектующих — несколько дней, если требуются детали для европейских авто. Сложностей с доставкой автозапчастей нет, так как маршруты поставок через дружественные страны уже налажены, рассказывает директор по коммуникациям ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

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"За 2023 год стоимость запчастей выросла на 10-20%. В 2024 году на российском рынке увеличится доля китайских запчастей, а цена комплектующих вырастет незначительно в пределах инфляции. Официальные дилеры сотрудничают в основном с китайскими производителями, поэтому не ощущают влияния санкций", — отмечает автоэксперт.

При отсутствии дефицита комплектующих и предпосылок для стремительного роста цен россияне будут чаще покупать оригинальные запчасти, что автоматически минимизирует риск приобретения поддельных деталей, отмечает эксперт.