Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев

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Кнопка ESP в автомобиле: когда и зачем её отключать

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Авто

Кнопка ESP в автомобиле является важной функцией, контролирующей пробуксовку колес. В зимнее время её отключение может быть полезным на заснеженных дорогах и дворовых территориях, где система может помешать выбраться из снега или песка.

Кнопка ESP в автомобиле: когда и зачем её отключать
Фото: openverse by gruntzooki is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако необходимо учитывать, что некоторые модели автомобилей могут автоматически включать ESP при достижении определенной скорости.

Поэтому важно знать, когда и как правильно использовать эту кнопку, чтобы обеспечить безопасность и эффективность движения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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