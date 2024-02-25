Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев

Кнопка ESP в автомобиле является важной функцией, контролирующей пробуксовку колес. В зимнее время её отключение может быть полезным на заснеженных дорогах и дворовых территориях, где система может помешать выбраться из снега или песка.
Однако необходимо учитывать, что некоторые модели автомобилей могут автоматически включать ESP при достижении определенной скорости.
Поэтому важно знать, когда и как правильно использовать эту кнопку, чтобы обеспечить безопасность и эффективность движения.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.