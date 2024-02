Водители, будьте бдительны: секрет, как избежать несправедливых штрафов за алкоголь за рулём

Your browser does not support the audio element.

Издание "Слово и Дело" сообщает о учащении антиалкогольных рейдов в России и о том, что не всегда нарушители, попадающие под проверку алкотестером, действительно употребляли алкоголь.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние