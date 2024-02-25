Водители, будьте бдительны: секрет, как избежать несправедливых штрафов за алкоголь за рулём

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Борьба с пьянством за рулём: как защитить себя от ложноположительных результатов алкотеста

1:00
Авто

Издание "Слово и Дело" сообщает о учащении антиалкогольных рейдов в России и о том, что не всегда нарушители, попадающие под проверку алкотестером, действительно употребляли алкоголь.

Борьба с пьянством за рулём: как защитить себя от ложноположительных результатов алкотеста
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Иногда абсолютно трезвый водитель может получить положительный результат из-за неисправности прибора. В таких случаях автомобильному юристу Льву Воропаеву рекомендуется письменно указать своё несогласие с результатами теста в акте, составленном инспектором. Это заставит стража порядка отправить водителя на медицинское освидетельствование к врачу.

Юрист подчеркивает, что водитель, уверенный в своей невиновности, не должен подписывать заключение и соглашаться с результатами теста, даже если на него давят сотрудники ГИБДД. После письменного несогласия инспектор обязан доставить водителя до ближайшей больницы для медицинского осмотра и проведения анализов на предмет употребления алкоголя. По завершении процедуры водителя также должны доставить обратно к его автомобилю.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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