Эксперты издания "За рулем" делятся секретами продления срока службы автомобиля, отмечая тенденцию производителей к созданию транспортных средств с ограниченным ресурсом.
Они рекомендуют использовать качественное топливо и следить за его сроком нахождения в баке, так как бензин и дизтопливо теряют свои свойства со временем, особенно под воздействием конденсата и изменениями температуры. Сезонная смена топлива рекомендуется раз в полгода.
Кроме того, важно следить за качеством стеклоомывающих жидкостей, моторного масла, фильтров, стеклоочистителей и других элементов. Эксперты подчеркивают, что ресурс свечей зажигания зависит от пробега, а ремни следует менять не реже, чем раз в 5 лет. Контроль за состоянием шин, тормозных шлангов, сайлентблоков и других деталей также важен для продления срока службы автомобиля.
13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад и пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказались по поводу завершении карьеры немецким биатлонистом Бенедиктом Доллем.