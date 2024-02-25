Откровения инсайдеров: как заставить ваш авто прослужить дольше?

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Секреты продления срока службы вашего автомобиля: рекомендации экспертов

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Авто

Эксперты издания "За рулем" делятся секретами продления срока службы автомобиля, отмечая тенденцию производителей к созданию транспортных средств с ограниченным ресурсом.

Секреты продления срока службы вашего автомобиля: рекомендации экспертов
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Они рекомендуют использовать качественное топливо и следить за его сроком нахождения в баке, так как бензин и дизтопливо теряют свои свойства со временем, особенно под воздействием конденсата и изменениями температуры. Сезонная смена топлива рекомендуется раз в полгода.

Кроме того, важно следить за качеством стеклоомывающих жидкостей, моторного масла, фильтров, стеклоочистителей и других элементов. Эксперты подчеркивают, что ресурс свечей зажигания зависит от пробега, а ремни следует менять не реже, чем раз в 5 лет. Контроль за состоянием шин, тормозных шлангов, сайлентблоков и других деталей также важен для продления срока службы автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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