Эксперты раскрыли важность поддержания оптимального уровня охлаждающей жидкости в машине и предупреждает о негативных последствиях езды на низком уровне антифриза.
Она объясняет причины недостатка охлаждающей жидкости, такие как утечки из-за деформации шлангов или других неисправностей системы, а также указывает на возможные последствия, включая повреждение двигателя из-за перегрева, деформации расширительного бачка и радиаторов, а также образование шлаковых отложений.
Также необходимо своевременно реагировать на низкий уровень антифриза и поиска причины утечки для предотвращения серьезных повреждений автомобиля.
13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад и пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказались по поводу завершении карьеры немецким биатлонистом Бенедиктом Доллем.