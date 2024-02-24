Что случится, если вы проигнорируете низкий уровень антифриза в своем автомобиле

Почему низкий уровень антифриза в машине — серьезная угроза для двигателя

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Эксперты раскрыли важность поддержания оптимального уровня охлаждающей жидкости в машине и предупреждает о негативных последствиях езды на низком уровне антифриза.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Она объясняет причины недостатка охлаждающей жидкости, такие как утечки из-за деформации шлангов или других неисправностей системы, а также указывает на возможные последствия, включая повреждение двигателя из-за перегрева, деформации расширительного бачка и радиаторов, а также образование шлаковых отложений.

Также необходимо своевременно реагировать на низкий уровень антифриза и поиска причины утечки для предотвращения серьезных повреждений автомобиля.