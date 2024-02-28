ГИБДД придумали новые хитрости: узнайте, как обойти ловушки на дороге и избежать штрафов

Три хитрых метода развода водителей от ГИБДД: как избежать неприятностей на дороге

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Эксперты портала njcar рассказали о трёх хитрых метода, которые используют сотрудники ГИБДД для выписки штрафов водителям. Эти методы включают в себя сценарии, когда водители могут быть оштрафованы за нарушения, несмотря на то, что они действовали в соответствии с Правилами Дорожного Движения.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Рассмотрены ситуации, когда водители оказываются в затруднительном положении, таком как пропуск пешеходов на нерегулируемых переходах или уступка дороги машине ДПС с включенными спецсигналами. Дается советы о том, как обходить эти ловушки и избегать неприятностей на дороге.