Эксперты портала njcar рассказали о трёх хитрых метода, которые используют сотрудники ГИБДД для выписки штрафов водителям. Эти методы включают в себя сценарии, когда водители могут быть оштрафованы за нарушения, несмотря на то, что они действовали в соответствии с Правилами Дорожного Движения.
Рассмотрены ситуации, когда водители оказываются в затруднительном положении, таком как пропуск пешеходов на нерегулируемых переходах или уступка дороги машине ДПС с включенными спецсигналами. Дается советы о том, как обходить эти ловушки и избегать неприятностей на дороге.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.