Портал njcar. ru составил рейтинг из семи надежных подержанных иномарок, которые можно приобрести дешевле, чем отечественный бестселлер Lada Granta.
Среди них — Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Getz, Skoda Octavia, Mitsubishi Lancer IX, Renault Logan и Renault Sandero. Многие из этих автомобилей имеют пробег до 200 тысяч км и отличаются высокой надежностью, простотой в ремонте и доступностью запчастей.
В рейтинге присутствуют модели с различными характеристиками двигателя и коробки передач, что позволяет выбрать оптимальный вариант в соответствии с предпочтениями и бюджетом покупателя.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.