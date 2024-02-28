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7 неубиваемых иномарок за копейки: вы не поверите, что можно купить дешевле отечественного авто

Рейтинг надежных подержанных иномарок: находка для тех, кто хочет дешевле Lada Granta

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Авто

Портал njcar. ru составил рейтинг из семи надежных подержанных иномарок, которые можно приобрести дешевле, чем отечественный бестселлер Lada Granta.

Рейтинг надежных подержанных иномарок: находка для тех, кто хочет дешевле Lada Granta
Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

Среди них — Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Getz, Skoda Octavia, Mitsubishi Lancer IX, Renault Logan и Renault Sandero. Многие из этих автомобилей имеют пробег до 200 тысяч км и отличаются высокой надежностью, простотой в ремонте и доступностью запчастей.

В рейтинге присутствуют модели с различными характеристиками двигателя и коробки передач, что позволяет выбрать оптимальный вариант в соответствии с предпочтениями и бюджетом покупателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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