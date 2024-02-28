7 неубиваемых иномарок за копейки: вы не поверите, что можно купить дешевле отечественного авто

Рейтинг надежных подержанных иномарок: находка для тех, кто хочет дешевле Lada Granta

0:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал njcar. ru составил рейтинг из семи надежных подержанных иномарок, которые можно приобрести дешевле, чем отечественный бестселлер Lada Granta.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

Среди них — Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Getz, Skoda Octavia, Mitsubishi Lancer IX, Renault Logan и Renault Sandero. Многие из этих автомобилей имеют пробег до 200 тысяч км и отличаются высокой надежностью, простотой в ремонте и доступностью запчастей.

В рейтинге присутствуют модели с различными характеристиками двигателя и коробки передач, что позволяет выбрать оптимальный вариант в соответствии с предпочтениями и бюджетом покупателя.