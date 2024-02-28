Секреты замены масла, о которых не расскажут механики: узнайте, как сохранить двигатель в отличной форме

3 хитрости при замене моторного масла, которые повысят эффективность процесса

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Портал njcar. ru выявил 3 неочевидные, но эффективные хитрости для замены моторного масла, помогающие сохранить двигатель в отличном состоянии. Во-первых, для максимальной очистки двигателя от старого масла рекомендуется использовать специальный насос через отверстие масляного щупа.

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Во-вторых, поднятие автомобиля на домкрате с одной стороны после слива старого масла помогает ускорить процесс удаления остатков масла. В-третьих, при наличии компрессора можно использовать его для выталкивания остатков масла через сливное отверстие. Т

акже предлагается метод сделать устройство для откачивания масла своими руками с использованием шприца и термоусадочной трубки. После слива старого масла необходимо правильно закрепить гайку в поддоне и установить новый масляный фильтр, чтобы завершить процесс замены масла.