Портал njcar. ru выявил 3 неочевидные, но эффективные хитрости для замены моторного масла, помогающие сохранить двигатель в отличном состоянии. Во-первых, для максимальной очистки двигателя от старого масла рекомендуется использовать специальный насос через отверстие масляного щупа.
Во-вторых, поднятие автомобиля на домкрате с одной стороны после слива старого масла помогает ускорить процесс удаления остатков масла. В-третьих, при наличии компрессора можно использовать его для выталкивания остатков масла через сливное отверстие. Т
акже предлагается метод сделать устройство для откачивания масла своими руками с использованием шприца и термоусадочной трубки. После слива старого масла необходимо правильно закрепить гайку в поддоне и установить новый масляный фильтр, чтобы завершить процесс замены масла.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.