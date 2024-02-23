Названа марка самого капризного авто, от которых россияне предпочли избавиться в 2023 году

BMW лидирует на рынке подержанных автомобилей в России

0:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт Андрей Ломанов сообщает, что на рынке подержанных автомобилей в России лидирует BMW, которые составляют 28% от всех премиальных брендов.

Фото: Wikipedia by Automobile Mag is licensed under CC BY-SA 4.0

Этому способствует большое количество автомобилей BMW, в том числе параллельный импорт, и их относительная легкость обслуживания.

Однако спортивные версии этих машин могут быть капризными и дорогостоящими в обслуживании. Несмотря на это, в России продается широкий спектр подержанных автомобилей различных марок, и спрос на них высокий.