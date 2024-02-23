Lada Vesta получит новую опцию для комфортных поездок

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о включении круиз-контроля в базовую комплектацию автомобилей Lada Vesta. Эта функция позволяет автоматически поддерживать заданную скорость без вмешательства водителя. Кроме того, система включает функцию ограничения скорости.
Это решение направлено на увеличение комфорта и безопасности во время дальних и городских поездок. Параллельно "АвтоВАЗ" сообщил о нахождении поставщика подушек безопасности для Lada Granta и Lada Vesta, которые успешно прошли испытания.
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