Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Способы ускорения роста комнатных растений
Экономист Беляев: экономика Запада получила обратный эффект после начала СВО на Украине
Пушков: удары ВСУ по РФ с помощью F-16 приведут к столкновению с НАТО
MWM: Киеву будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot
Косметолог Баурамукова заявила, что мешки под глазами говорят о проблемах с гормонами
ВС РФ ведут штурм Работино, бронетехника ВС РФ прорвалась в центр
Бобслеист Воевода заявил, что его допинг-пробы в Сочи фальсифицировали
Главнокомандующий ВСУ оценил двухлетие специальной военной операции в Украине
Даже самую хилую рассаду можно спасти
Полировка фар с использованием зубной пасты: эффективный способ улучшить видимость на дороге

Для чего автомобилисту может понадобиться зубная паста в машине: лайфхак для водителей

1:01
Авто

Зубная паста необходима владельцам автомобилей не только для обеспечения важной ежедневной гигиенической процедуры — чистки зубов. Она может быть полезна и для улучшения состояния одной из ключевых деталей автомобиля — его осветительной системы.

Для чего автомобилисту может понадобиться зубная паста в машине: лайфхак для водителей
Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Речь идет о фарах, которые со временем могут стать матовыми, что снижает их прозрачность и затрудняет восприятие света. Это может существенно затруднить вождение.

Есть возможность обратиться к специалистам за помощью, но это часто дорого. Однако можно сэкономить, сделав полировку фар самостоятельно. В этом поможет зубная паста.

Процесс прост: нанесите пасту на фару толстым слоем, затем аккуратно полируйте ее с использованием обычной тряпки. После этого тщательно смойте остатки пасты.

Результатом будет чистая фара, которая пропускает свет отлично. Однако, если фара слишком сильно помутнела или на ней есть глубокие царапины, вероятно, самостоятельная полировка не даст желаемого результата.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью

Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.

Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Салат "Министерский": вкусное сочетание яичных блинчиков с маринованными огурчиками и говядиной
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Последние материалы
Для чего автомобилисту может понадобиться зубная паста в машине: лайфхак для водителей
Небензя указал постпреду США на гибель американца Лира после заявлений о Навальном
Врач Матутите рассказала, что будет, если чистить уши ватными палочками
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино
MT: холостые бойцы СВО ищут верных и готовых рожать жён
Рассказываем, что нужно учитывать при выборе цветов для весеннего сада
Как защитить стекла и зеркала авто от снега и льда: простой лайфхак для водителей
Кальмары в томатном соусе: любители морепродуктов не останутся равнодушными
Фильм "Лёд 3" уже собрал один миллиард рублей
Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников