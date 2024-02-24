Полировка фар с использованием зубной пасты: эффективный способ улучшить видимость на дороге

Для чего автомобилисту может понадобиться зубная паста в машине: лайфхак для водителей

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Зубная паста необходима владельцам автомобилей не только для обеспечения важной ежедневной гигиенической процедуры — чистки зубов. Она может быть полезна и для улучшения состояния одной из ключевых деталей автомобиля — его осветительной системы.

Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Речь идет о фарах, которые со временем могут стать матовыми, что снижает их прозрачность и затрудняет восприятие света. Это может существенно затруднить вождение.

Есть возможность обратиться к специалистам за помощью, но это часто дорого. Однако можно сэкономить, сделав полировку фар самостоятельно. В этом поможет зубная паста.

Процесс прост: нанесите пасту на фару толстым слоем, затем аккуратно полируйте ее с использованием обычной тряпки. После этого тщательно смойте остатки пасты.

Результатом будет чистая фара, которая пропускает свет отлично. Однако, если фара слишком сильно помутнела или на ней есть глубокие царапины, вероятно, самостоятельная полировка не даст желаемого результата.