Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи рассказали, как похудеть в зависимости от фигуры
Как формировать куст ягодных кустарников?
Военный эксперт Колчин заявил о провале попытки Запада создать всемирную коалицию против РФ
Кардиолог Утин рассказал, что избавиться от гипертонии помогут продукты с огорода
Три вещи, которые нельзя оставлять в машине зимой: водителям на заметку
Годеция украсит любой сад
ГИБДД стала тщательно проверять машины, водители которых глушат мотор при общении с полицией
Водителям в России объяснили, как долго можно ездить на автомобиле без номеров
Терапевт Захарова заявила, что киви поможет избавиться от бессонницы за четыре недели
Зимняя магия: как предотвратить запотевание стекол в автомобиле без лишних хлопот

Что должен сделать водитель перед выходом из авто зимой: важное действие

1:34
Авто

Каждый водитель с нетерпением ожидает прихода весны, ведь зима представляет собой период, когда владельцы автомобилей сталкиваются с рядом сложностей.

Что должен сделать водитель перед выходом из авто зимой: важное действие
Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

Неблагоприятные погодные условия, такие как мороз, снегопады и гололедица, могут привести к множеству проблем, начиная от обледенения стекол и заканчивая ухудшением управляемости автомобиля.

Одной из распространённых проблем зимы является запотевание стекол. Этот неприятный процесс обусловлен повышенной влажностью в салоне автомобиля из-за попадания на него снега с улицы.

В результате влага испаряется, и на стеклах образуется конденсат, что приводит к ухудшению видимости для водителя. Поэтому перед началом движения водитель должен обеспечить нормальную вентиляцию стекол.

Однако утром, когда водителю приходится спешить на работу, времени на это может не хватить из-за множества других проблем, требующих срочного решения.

Тем не менее, существует простой способ, с помощью которого водителю, садящемуся за руль зимним утром, не придётся морочиться с протиркой стекла изнутри или направлением потока тёплого воздуха.

Что нужно сделать перед выходом из автомобиля?

Опытные водители советуют новичкам открыть окно за пару минут до того, как они собираются остановиться, выключить двигатель и покинуть машину. Это простое действие позволит быстро проветрить салон автомобиля и снизить риск запотевания стекол в следующий раз.

Перед длительной стоянкой желательно полностью открыть все двери припаркованного автомобиля. Это ещё более повысит эффективность проветривания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке

Солдатам группировки войск РФ "Центр" в Авдеевке на багги удалось уехать от летящего прямо на них украинского дрона-камикадзе.

Российские военные спаслись от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Смысл облизывания ног собакой: понимаем их язык
Смысл облизывания ног собакой: понимаем их язык
Последние материалы
Как формировать куст ягодных кустарников?
Военный эксперт Колчин заявил о провале попытки Запада создать всемирную коалицию против РФ
Кардиолог Утин рассказал, что избавиться от гипертонии помогут продукты с огорода
Три вещи, которые нельзя оставлять в машине зимой: водителям на заметку
Годеция украсит любой сад
ГИБДД стала тщательно проверять машины, водители которых глушат мотор при общении с полицией
Водителям в России объяснили, как долго можно ездить на автомобиле без номеров
Терапевт Захарова заявила, что киви поможет избавиться от бессонницы за четыре недели
Важное нововведение в ПДД: изменился алгоритм работы светофоров
Акроклинум: особенности растения и правила ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников