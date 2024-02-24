Зимняя магия: как предотвратить запотевание стекол в автомобиле без лишних хлопот

Что должен сделать водитель перед выходом из авто зимой: важное действие

1:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель с нетерпением ожидает прихода весны, ведь зима представляет собой период, когда владельцы автомобилей сталкиваются с рядом сложностей.

Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

Неблагоприятные погодные условия, такие как мороз, снегопады и гололедица, могут привести к множеству проблем, начиная от обледенения стекол и заканчивая ухудшением управляемости автомобиля.

Одной из распространённых проблем зимы является запотевание стекол. Этот неприятный процесс обусловлен повышенной влажностью в салоне автомобиля из-за попадания на него снега с улицы.

В результате влага испаряется, и на стеклах образуется конденсат, что приводит к ухудшению видимости для водителя. Поэтому перед началом движения водитель должен обеспечить нормальную вентиляцию стекол.

Однако утром, когда водителю приходится спешить на работу, времени на это может не хватить из-за множества других проблем, требующих срочного решения.

Тем не менее, существует простой способ, с помощью которого водителю, садящемуся за руль зимним утром, не придётся морочиться с протиркой стекла изнутри или направлением потока тёплого воздуха.

Что нужно сделать перед выходом из автомобиля?

Опытные водители советуют новичкам открыть окно за пару минут до того, как они собираются остановиться, выключить двигатель и покинуть машину. Это простое действие позволит быстро проветрить салон автомобиля и снизить риск запотевания стекол в следующий раз.

Перед длительной стоянкой желательно полностью открыть все двери припаркованного автомобиля. Это ещё более повысит эффективность проветривания.