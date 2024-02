Не забывайте пристегивать детей в машине: главное правило безопасности от эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", подчеркивает в интервью "Народным новостям" важность соблюдения правил безопасности детей на дороге, особенно в преддверии 1 сентября.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.