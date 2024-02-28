Не забывайте пристегивать детей в машине: главное правило безопасности от эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", подчеркивает в интервью "Народным новостям" важность соблюдения правил безопасности детей на дороге, особенно в преддверии 1 сентября.
Он обращает внимание на проблему неправильного пристегивания детей в машине и рекомендует использовать специальные автомобильные кресла с учётом их прочности и комфорта.
Кроме того, он призывает родителей объяснить детям основные правила дорожного движения и предупредить об опасностях на улице, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.