Не забывайте пристегивать детей в машине: главное правило безопасности от эксперта

Эксперт напомнил о безопасности детей на дорогах

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Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", подчеркивает в интервью "Народным новостям" важность соблюдения правил безопасности детей на дороге, особенно в преддверии 1 сентября.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он обращает внимание на проблему неправильного пристегивания детей в машине и рекомендует использовать специальные автомобильные кресла с учётом их прочности и комфорта.

Кроме того, он призывает родителей объяснить детям основные правила дорожного движения и предупредить об опасностях на улице, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.