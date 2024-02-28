Журналисты "Российской газеты" выяснили, что привычное действие многих водителей — глушение двигателя сразу после парковки — может причинить значительный вред силовой установке автомобиля.
Это особенно важно для современных турбированных двигателей, которым рекомендуется работать на холостом ходу после парковки для смазки турбины.
Для атмосферных моторов также важно дать им несколько минут поработать "вхолостую" после остановки, чтобы предотвратить ускоренную деградацию моторного масла и избежать негативных последствий для системы охлаждения. Эти простые меры могут продлить срок службы автомобиля и предотвратить серьезные поломки.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.