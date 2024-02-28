Опасность, которая скрывается за привычным действием: почему глушение двигателя после парковки может повредить вашему автомобилю

Почему водителям не следует сразу глушить двигатель после парковки

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Журналисты "Российской газеты" выяснили, что привычное действие многих водителей — глушение двигателя сразу после парковки — может причинить значительный вред силовой установке автомобиля.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Это особенно важно для современных турбированных двигателей, которым рекомендуется работать на холостом ходу после парковки для смазки турбины.

Для атмосферных моторов также важно дать им несколько минут поработать "вхолостую" после остановки, чтобы предотвратить ускоренную деградацию моторного масла и избежать негативных последствий для системы охлаждения. Эти простые меры могут продлить срок службы автомобиля и предотвратить серьезные поломки.