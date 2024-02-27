Секреты безопасной езды: почему тормозить перед ямами — плохая идея

Эксперты: почему не стоит тормозить перед ямами на дороге

Эксперты "Российской газеты" предостерегают автомобилистов от торможения непосредственно перед ямами на дороге, называемого "оттормаживанием".

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Подобные действия, хоть и кажутся логичными для комфортного проезда через ухабы, на самом деле оказывают негативное воздействие на автомобиль и его подвеску. Внезапное торможение приводит к "клеванию" носа автомобиля, сильному сжатию пружин и амортизаторов, а также повышенному риску повреждения колес и дисков.

Эксперты рекомендуют тормозить перед ямами заранее, за 5-7 метров до них, чтобы разгрузить подвеску и снизить нагрузку на переднюю часть автомобиля, обеспечивая более комфортное и безопасное прохождение неровностей дороги.