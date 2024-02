Секреты безопасной езды: почему тормозить перед ямами — плохая идея

Эксперты "Российской газеты" предостерегают автомобилистов от торможения непосредственно перед ямами на дороге, называемого "оттормаживанием".

Фото: Wikipedia by evgen2 is licensed under общественное достояние