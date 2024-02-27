Будьте на чеку: как не стать жертвой мошенников в автосервисе

Риски и уловки: как избежать обмана при обслуживании автомобиля

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Сервисное обслуживание автомобиля может стать серьезной проблемой для начинающего автомобилиста из-за риска попадания на мошенников.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Вице-президент Национального автомобильного союза, Вячеслав Субботин, выделяет основные уловки недобросовестных мастерских, такие как замена деталей без их фактической замены, установка подержанных или низкокачественных запчастей, а также предложение ненужных дополнительных услуг с целью сбора дополнительной выгоды.

Распространенной тактикой является также "накручивание часов", когда работа выполняется быстро, но мастерская удерживает автомобиль на несколько дней, чтобы увеличить счет. Для избежания подобных ситуаций рекомендуется заранее сравнивать цены и услуги нескольких автомастерских, а также внимательно относиться к предлагаемым дополнительным услугам, не соглашаясь на все работы сразу.