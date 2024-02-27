Как поддерживать салон автомобиля в идеальной чистоте: 6 секретов от экспертов

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Шесть простых правил для поддержания чистоты в салоне автомобиля

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Авто

Редакция портала 110 km. ru предложила шесть простых правил, которые помогут поддерживать чистоту в салоне автомобиля.

Шесть простых правил для поддержания чистоты в салоне автомобиля
Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Среди них — информирование пассажиров о запрете курения, установка компактного мусорного бака или использование одноразовых пакетов для мусора, установка чехлов на кресла для защиты обивки, использование резиновых ковриков и миниатюрного пылесоса для быстрого уборки.

Кроме того, в длительных поездках рекомендуется убирать мусор на каждой остановке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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