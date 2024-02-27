Секреты экономии топлива: узнайте, как снизить расход и дотянуть до ближайшей АЗС

Эксперты из "Российской газеты" предоставили советы по достижению минимального расхода топлива на автомобиле.
Они рекомендуют отключить все потребители энергии и поддерживать оптимальный режим движения: в городе — скорость около 75 км/ч, а на загородной трассе — 80 км/ч.
Важно постепенно разгоняться до этих показателей, не превышая определенные обороты двигателя. Также эксперты советуют пристроиться за фурой на трассе для снижения сопротивления воздуха. Они подчеркивают, что трансмиссия должна работать на наивысшей передаче для максимальной экономии топлива.
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