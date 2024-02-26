Секрет долгой жизни трансмиссии: лучшие кроссоверы с вариатором

ТОП-3 кроссоверов с вариатором: долговечность и надежность

0:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты портала "Новые автомобили" представили ТОП-3 кроссоверов с вариатором, способных преодолеть значительные пробеги без поломок трансмиссии.

Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние

На третьем месте — Nissan X-Trail с CVT JF011E, которая превышает 250 тыс. км без ремонта. Вторую позицию занимает Mitsubishi Outlander с аналогичной коробкой передач, способной преодолеть более 300 тыс. км.

Лидером рейтинга стал Toyota RAV4 с вариатором Aisin, который может преодолеть до 350 тыс. км с полностью исправной трансмиссией.