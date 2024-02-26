Эксперты раскрывают секрет идеального авто для города: не упустите лучшие модели

Выбор лучшего автомобиля для города: рекомендации экспертов

0:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты из "Народных Новостей" поделились советами по выбору автомобиля для городской езды без переплаты.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

В бюджетном сегменте рекомендуются Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Для седанов бизнес-класса предпочтительны Toyota Camry, Volkswagen Passat и Skoda Superb.

В категории компактных кроссоверов выделяется Nissan Qashqai, который сочетает стильный дизайн, экономичность и широкий набор опций за разумную цену.