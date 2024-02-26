Эксперты раскрывают секрет идеального авто для города: не упустите лучшие модели

Эксперты из "Народных Новостей" поделились советами по выбору автомобиля для городской езды без переплаты.
В бюджетном сегменте рекомендуются Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Для седанов бизнес-класса предпочтительны Toyota Camry, Volkswagen Passat и Skoda Superb.
В категории компактных кроссоверов выделяется Nissan Qashqai, который сочетает стильный дизайн, экономичность и широкий набор опций за разумную цену.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.