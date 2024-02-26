5 ложных утверждений о моторном масле, которые могут уничтожить ваш двигатель

Эксперты из "Российской газеты" разобрали пять распространенных мифов о моторном масле для ДВС. Они подчеркнули, что простой пробег не является гарантией долговечности масла, так как оно теряет свои свойства из-за окисления, даже если автомобиль стоит.
Также уточнили, что смешивать масла разных производителей можно, если их характеристики совпадают.
Остальные мифы включают в себя недостаточное внимание к регулярности замены масла, превышение периода использования масла и пренебрежение минимальным уровнем масла, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.