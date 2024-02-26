5 ложных утверждений о моторном масле, которые могут уничтожить ваш двигатель

Распространенные мифы о масле для ДВС: что стоит знать владельцам автомобилей

Эксперты из "Российской газеты" разобрали пять распространенных мифов о моторном масле для ДВС. Они подчеркнули, что простой пробег не является гарантией долговечности масла, так как оно теряет свои свойства из-за окисления, даже если автомобиль стоит.

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Также уточнили, что смешивать масла разных производителей можно, если их характеристики совпадают.

Остальные мифы включают в себя недостаточное внимание к регулярности замены масла, превышение периода использования масла и пренебрежение минимальным уровнем масла, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.