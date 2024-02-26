Как понять, что ваш автомобиль уже устарел? Эксперт дал четкие признаки

Когда пора менять автомобиль: советы эксперта по определению оптимального момента

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Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto, в беседе с изданием "Прайм", поделился признаками, по которым можно понять, что автомобиль уже пора менять на новый.

Фото: Wikipedia by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди основных признаков — постоянные поломки на новом авто, увеличенный расход топлива и моторного масла, а также появление ржавчины на подвеске или топливной магистрали. Рязанов также указал оптимальные сроки эксплуатации различных типов автомобилей и предложил ориентироваться на стоимость сервисного обслуживания.

Кроме того, эксперт обсудил динамику цен на автомобили разных сегментов, отметив, что в некоторых случаях инвестирование в трёхлетний автомобиль может быть выгодным решением. Однако, Рязанов советует принимать решение о продаже или покупке автомобиля, исходя из собственных потребностей и финансовых возможностей, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке.