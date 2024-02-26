Хотите купить надежный подержанный кроссовер? Эксперты раскрывают ТОП-5 моделей, способных преодолеть 300 тыс. км без проблем

Эксперты портала Njcar составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов, которые российские автомобилисты предпочитают даже с большим пробегом. В списке присутствуют модели, способные преодолеть более 300 тысяч километров без серьезных поломок.
Пятое место заняла Suzuki Grand Vitara, четвертое — Nissan X-Trail, третье — Mitsubishi Outlander, второе — Toyota RAV4, а первое место занял Honda CR-V третьего поколения. Каждая модель обладает определенными характеристиками двигателя, коробки передач и привода, которые делают их особенно привлекательными для покупателей на вторичном рынке.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.