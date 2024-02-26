Хотите купить надежный подержанный кроссовер? Эксперты раскрывают ТОП-5 моделей, способных преодолеть 300 тыс. км без проблем

ТОП-5 самых надежных подержанных кроссоверов с большим пробегом

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Эксперты портала Njcar составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов, которые российские автомобилисты предпочитают даже с большим пробегом. В списке присутствуют модели, способные преодолеть более 300 тысяч километров без серьезных поломок.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad is licensed under CC BY-SA 3.0

Пятое место заняла Suzuki Grand Vitara, четвертое — Nissan X-Trail, третье — Mitsubishi Outlander, второе — Toyota RAV4, а первое место занял Honda CR-V третьего поколения. Каждая модель обладает определенными характеристиками двигателя, коробки передач и привода, которые делают их особенно привлекательными для покупателей на вторичном рынке.