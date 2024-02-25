Эксперты назвали лучший автомобиль для пенсионеров в России

Экспертные советы: как пенсионерам в России выбрать идеальный автомобиль

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Автоэксперт Антон Шапарин, в интервью изданию "Народные Новости", поделился советами по выбору лучшего автомобиля для пенсионеров в России.

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Основные критерии включают доступную цену, надежность и практичность. Рекомендуется выбирать универсал с хорошей проходимостью и минимальным количеством избыточных опций.

Согласно мнению специалиста, идеальным вариантом может стать Lada Niva Travel (бывшая Шевроле Нива), доступная как в автосалонах, так и на вторичном рынке.