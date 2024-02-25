Тайны скрытых пробегов: что скрывают объявления о продаже почти новых машин?

Эксперты портала Njcar рассматривают несколько причин появления на рынке объявлений о продаже почти новых автомобилей с минимальным пробегом. Одна из причин может быть неудовлетворенность владельца новым автомобилем из-за его характеристик или комфортности, что позволяет им продать машину и приобрести более подходящий вариант.
Другие случаи могут связаны с мошенничеством, включая "автоподставы" или махинации со страховками. Также почти новый автомобиль с минимальным пробегом может быть заложен в банке из-за невыплаты кредита.
Некоторые автомобили могут использоваться в такси или служить торговыми представителями, что может снижать интерес к их техническому состоянию. Наконец, частая причина — перепродажа после серьезной аварии, при этом восстановление машины может проводиться некачественно.
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