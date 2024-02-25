Водородные двигатели: будущее или утопия? Экспертный анализ

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", обсуждает перспективы водородных двигателей для автомобилей.
В настоящее время разработка этих двигателей находится на раннем этапе, но они могут быть использованы как для адаптированных моторов внутреннего сгорания, так и для специальных установок по выработке электричества.
Основным преимуществом водорода является его экологичность, но существуют проблемы с его производством, транспортировкой и заправкой. Кроме того, водородные автомобили будут высокотехнологичными и, следовательно, дорогими. Тем не менее, развитие технологий водородного транспорта важно в контексте сокращения вредных выбросов в окружающую среду.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.