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Водородные двигатели: будущее или утопия? Экспертный анализ

Преимущества и недостатки водородных двигателей: взгляд эксперта

Авто

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", обсуждает перспективы водородных двигателей для автомобилей.

Преимущества и недостатки водородных двигателей: взгляд эксперта
Фото: openverse by Reece Garside | Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В настоящее время разработка этих двигателей находится на раннем этапе, но они могут быть использованы как для адаптированных моторов внутреннего сгорания, так и для специальных установок по выработке электричества.

Основным преимуществом водорода является его экологичность, но существуют проблемы с его производством, транспортировкой и заправкой. Кроме того, водородные автомобили будут высокотехнологичными и, следовательно, дорогими. Тем не менее, развитие технологий водородного транспорта важно в контексте сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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