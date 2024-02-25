Почему ваш новый автомобиль обречен на краткосрочность?

Почему современные автомобили становятся одноразовыми: пять основных причин, выявленных экспертами

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Согласно экспертам портала njcar. ru, современные автомобили на российском рынке становятся одноразовыми по ряду причин.

Фото: openverse by alcides OTA is licensed under CC BY 2.0

Во-первых, производители ориентируются на максимальные продажи и сервисное обслуживание, устанавливая ограничения на долговечность основных частей автомобиля ещё на стадии разработки. Это приводит к тому, что автомобили работают исправно только в течение гарантийного периода.

Во-вторых, компании стремятся сделать автомобили легче, что увеличивает риск перегрева двигателя из-за ухудшения тепловых характеристик.

Третья причина заключается в удешевлении материалов, что снижает надежность автомобилей в целом.

Четвёртая проблема связана с уменьшением долговечности трансмиссий из-за применения более экономичных, но менее долговечных видов коробок передач.

И, наконец, пятая причина касается усилий производителей по уменьшению выбросов вредных веществ, что может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора через относительно короткий срок эксплуатации.