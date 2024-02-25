Почему 90% водителей ошибаются, не используя этот простой трюк на автомате

Большинство водителей, особенно те, кто предпочитает автоматические коробки передач, не используют ручной тормоз, полагаясь исключительно на режим "парковки".
Однако механизм "парковки" в АКПП блокирует только вращение выходного вала коробки передач, в то время как ручной тормоз прямо тормозит колеса автомобиля, обеспечивая более надежное удержание машины, особенно на уклонах.
Для парковки на уклоне рекомендуется использовать ручной тормоз вместе с режимом "парковки". Важно соблюдать последовательность действий при парковке и старте движения, чтобы обеспечить безопасность и правильное функционирование трансмиссии.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.