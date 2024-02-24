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Экспериментальные изменения дорожных светофоров: какие новшества ждут автолюбителей

Важное нововведение в ПДД: изменился алгоритм работы светофоров

2:01
Авто

В нескольких крупных городах России в настоящее время проводится переосмысление работы дорожных светофоров. Сайт njcar.ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы разузнать, почему было принято решение провести экспериментальные изменения, такие как отмена мигающего зеленого света, удаление обратного отсчета времени и добавление двойного красного.

Важное нововведение в ПДД: изменился алгоритм работы светофоров
Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской is licensed under CC BY 3.0

Представители ГИБДД отметили, что в настоящее время эти новшества находятся на стадии тестирования. Однако, если они докажут свою эффективность в снижении аварийности на перекрестках, то новая система светофоров будет внедрена по всей стране.

На экспериментальных светофорах зеленый свет уже не мигает, а сразу сменяется на желтый, указывающий на остановку. Это изменение было введено, чтобы предотвратить попытки водителей проскочить на мигающий зеленый. Однако такой подход вызвал негативную реакцию у автолюбителей, поскольку камеры ГИБДД расценивают желтый свет как сигнал остановки, за нарушение которого предусмотрены штрафы.

Еще одно изменение заключается в устранении обратного отсчета времени на некоторых светофорах. Предполагается, что отсутствие обратного отсчета сделает водителей более внимательными, поскольку они больше не будут знать точного времени до смены сигнала светофора. Создатели изменений считают, что это также повысит безопасность на дорогах.

Новые светофоры стали меньших размеров. Многие водители даже не замечают этого изменения, поскольку сигналы светофоров достаточно яркие. Пока подобные светофоры установлены только в Москве и Санкт-Петербурге, однако возможно, они вскоре будут распространены на все дороги страны.

Еще одно изменение состоит в добавлении второго красного света. Теперь перед включением зеленого света красный загорается на всех направлениях на 3 секунды. Если раньше многие водители могли начинать движение на желтый, то на красный свет почти никто не решается двигаться.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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