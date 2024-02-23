Как избежать электростатических ударов: советы для автолюбителей

В ГИБДД рассказали, почему водители перестали вешать на бампер антистатики для заземления

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Практически каждый автолюбитель знаком с неприятной проблемой статического электричества, когда при касании автомобиля чувствуется неприятный удар тока. Ранее для избежания этой проблемы широко применяли антистатические ленты-заземлители. Однако в настоящее время такое решение практически не применяется. Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, какие последствия может иметь установка такого заземления для водителя.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

При выходе из автомобиля часто возникает электрический разряд из-за накопления статического заряда на одежде, волосах и сиденьях во время движения. Даже при обдуве кузова потоками воздуха может накапливаться заряд. Хотя эксперты утверждают, что слабый электрический разряд от касания металлического кузова обычно не представляет опасности для здоровья, он может вызывать лишь неприятные ощущения.

Однако некоторые утверждают, что случайная искра "электростатики" может стать причиной возгорания паров бензина на заправке.

В ГИБДД подчеркнули, что установка ленты заземления не входит в комплектацию современных автомобилей, и потому может быть рассмотрена как внесение изменений в конструкцию транспортного средства. За такое нарушение грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

На старых автомобилях советского производства наличие антистатической ленты, крепящейся на заднем бампере, было распространенным явлением. Эта гибкая "висюлька" представляла собой металлический проводник, один конец которого прикреплялся к металлической части автомобиля, а другой касался дороги.

Изначально такие антистатические ленты изготавливались из резины с добавлением графита. Со временем появились более доступные варианты с использованием проволоки в составе резиновой ленты.

Современные автомобили изготавливаются из других материалов, таких как пластик, вместо металлических бамперов, что делает установку антистатических устройств бесполезной. Если ваш автомобиль постоянно "заряжен статикой", есть несколько способов решить эту проблему.

В первую очередь, стоит проверить материал обивки сидений в автомобиле. Если используются синтетические или шерстяные чехлы, лучше заменить их на кожаные, которые менее подвержены статическому электричеству. Иногда помогает смена одежды, избегая синтетических материалов.

Еще одной важной деталью является то, что производители дорогих и качественных шин иногда добавляют антистатическую полоску в протектор. Например, некоторые модели шин от компании Pirelli содержат такие антистатические элементы, встроенные в состав смеси протектора и содержащие больше кремния. Специальные антистатические брелоки также могут помочь избавиться от статического электричества, предназначенные для разрядки кузова.