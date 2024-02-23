Разбираемся в аббревиатурах: ГАИ, ГИБДД, ДПС — есть ли разница между ними

В МВД объяснили, чем отличается ГИБДД от ДПС

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До 1998 года контроль за соблюдением дорожных правил осуществляла Государственная автомобильная инспекция, или просто ГАИ. Ее сотрудники в характерной форме были широко известны среди водителей как гаишники. Однако в настоящее время лица в полицейской униформе могут осуществлять остановку, представляясь инспекторами ГИБДД или инспекторами ДПС. Но многие даже знавшие сокращения не всегда понимают разницу между ними. На портале njcar. ru узнали у представителя МВД, в чем заключается отличие между ГИБДД и ДПС.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. После этого ее переименовали в "Государственную инспекцию безопасности дорожного движения" (ГИБДД), однако ее функции остались неизменными. Сотрудники этой организации до сих пор часто называются "гаишниками", но также появились новые термины: "гибэдэдэшник" и "дэпээсник".

В 2002 году президент РФ издал Указ, возвращающий прежнее название "ГАИ" как альтернативное наименование для ГИБДД. Однако существует еще одно, третье официальное наименование этой организации — "ГУОБДД МВД России" или "Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации". Почему для обозначения одного и того же органа используется столько разных сокращений, остается загадкой.

Итак, ГАИ, так же известная как ГИБДД и ГУОБДД, является частью Министерства внутренних дел. У нее есть несколько служб и отделений, каждое из которых занимается своими задачами. Например, Служба технического контроля, Служба организации движения и дорожного надзора, а также отделения для регистрации автомобилей и проведения экзаменов на права (МРЭО), подразделения по поиску угнанных транспортных средств и многое другое.

Одним из наиболее известных отделов является ДПС, или дорожно-патрульная служба. Эти сотрудники занимаются непосредственным контролем за соблюдением правил дорожного движения и выявлением нарушителей ПДД.

ДПС в свою очередь является частью ГИБДД. Их работа регулируется отдельным документом, известным как Наставление по работе Дорожно-патрульной службы, утвержденным приказом МВД РФ от 20 апреля 1999 года под номером 297. Таким образом, сотрудники ДПС могут называть себя как инспекторами ГИБДД, так и инспекторами ДПС, поскольку это по сути одно и то же.