Маленький скол на стекле — проблема или пустяк? Автоэксперт рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой

Решение о необходимости ремонта маленького скола на лобовом стекле зависит от личных предпочтений владельца и степени его внимания к безопасности.
Водители могут проигнорировать небольшие повреждения или немедленно обращаться в автосервис. Профессионалы подчеркивают важность ремонта уже при незначительных повреждениях, чтобы предотвратить появление крупных трещин.
Несмотря на это, ремонт может обойтись недешево и не всегда обеспечивает гарантию на результат. Многие водители остаются равнодушными к маленьким сколам, учитывая возможность повторного повреждения стекла в будущем.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.