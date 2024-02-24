Маленький скол на стекле — проблема или пустяк? Автоэксперт рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой

Сколы на лобовом стекле: стоит ли ремонтировать?

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Решение о необходимости ремонта маленького скола на лобовом стекле зависит от личных предпочтений владельца и степени его внимания к безопасности.

Фото: flickr. com by Anthony DeLorenzo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Водители могут проигнорировать небольшие повреждения или немедленно обращаться в автосервис. Профессионалы подчеркивают важность ремонта уже при незначительных повреждениях, чтобы предотвратить появление крупных трещин.

Несмотря на это, ремонт может обойтись недешево и не всегда обеспечивает гарантию на результат. Многие водители остаются равнодушными к маленьким сколам, учитывая возможность повторного повреждения стекла в будущем.