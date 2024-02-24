Секрет долгой жизни автомобиля: вы удивитесь, какие обороты лучше всего для вашего двигателя

Идеальные обороты: как сохранить двигатель в отличной форме

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Вопрос о том, какие обороты вредят автомобильному двигателю, остается актуальным в автомобильном сообществе. Эксперты из "Российской газеты" провели исследование, чтобы разобраться в этом вопросе.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Высокие обороты могут увеличить нагрузку на различные узлы автомобиля, вызвать увеличение расхода масла и проблемы с системой охлаждения. С другой стороны, низкие обороты могут повредить поршни, вкладыши коленвала и вызвать образование нагара в камерах сгорания.

Исследование показало, что оптимальные обороты для сохранения двигателя в хорошем состоянии находятся в диапазоне от 2,5 тысяч до 4 тысяч оборотов в минуту.