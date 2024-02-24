Какие автомобили выбирают россияне с разным бюджетом?

Сотрудники портала "Авито Авто" провели анализ автомобильного рынка России и выявили наиболее востребованные модели в разных ценовых сегментах.
В эконом-сегменте популярностью пользуются модели отечественного производства, такие как Lada Priora, Lada Samara и Lada Granta.
В среднем ценовом сегменте лидирует Toyota Camry, а также кроссоверы Toyota RAV4 и Kia Sportage.
В премиум-сегменте преобладают внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado. Анализ проводился на основе объявлений о продаже за первую половину 2021 года.
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