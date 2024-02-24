Эксперты раскрыли 7 признаков, которые могут скрыть от вас правду о вашем будущем автомобиле

Эксперты издания "За рулём" предупреждают о 7 признаках, которые могут свидетельствовать о проблемах у подержанного автомобиля на вторичном рынке.
Они рекомендуют обращать внимание на состояние двигателя, проверять стекла на маркировку, осматривать кузов на неравномерность окраски, а также уделять внимание комплектации и документам.
Отсутствие или несоответствие заводской комплектации, проблемы с документами или неправильный VIN-номер могут указывать на скрытые проблемы или историю автомобиля, которые следует учесть при покупке.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.