Эксперты раскрыли 7 признаков, которые могут скрыть от вас правду о вашем будущем автомобиле

7 признаков, указывающих на проблемы у подержанного автомобиля: что стоит знать перед покупкой

0:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты издания "За рулём" предупреждают о 7 признаках, которые могут свидетельствовать о проблемах у подержанного автомобиля на вторичном рынке.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Они рекомендуют обращать внимание на состояние двигателя, проверять стекла на маркировку, осматривать кузов на неравномерность окраски, а также уделять внимание комплектации и документам.

Отсутствие или несоответствие заводской комплектации, проблемы с документами или неправильный VIN-номер могут указывать на скрытые проблемы или историю автомобиля, которые следует учесть при покупке.