Эксперт рассказал о 5 бюджетных авто, которые выдержат испытание временем

Топ-5 недорогих, но надежных автомобилей для ограниченного бюджета, по мнению эксперта

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Эксперт по автомобилям Вячеслав Субботин выделил пять лучших вариантов для автомобилистов с ограниченным бюджетом. В их число входят универсал Lada Largus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Эти модели отличаются надежностью, экономичностью и долговечностью.

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Эксперт подчеркивает важность проведения диагностики перед покупкой, даже если речь идет о бюджетном автомобиле, а также рекомендует проверять машины по базам данных на предмет угонов и залогов.