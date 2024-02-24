Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артур Смольянинов* зарабатывает на концертах в кафе Риги
В России смертность от инфаркта миокарда за шесть лет снизилась более чем на 23%
Live Science: сигналы, посылаемые экзопланетой 55 Рака е, связаны с изменением её атмосферы
Константин Хабенский ответил на вопрос о возвращении Дмитрия Назарова в МХТ
Топ-5 недорогих, но надежных автомобилей для ограниченного бюджета, по мнению эксперта
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров о завершении карьеры Елисеевым: "Важно принять вовремя решение"
Ольга Бузова призналась, что в ее личной жизни произошли перемены
Лера Кудрявцева восстанавливается после перелома ноги
Хирург Балви рассказал россиянам, как предотвратить раннее появление седых волос
Как выжать максимум из вашего автомобиля. Как правильно ухаживать за двигателем

Секреты долговечности двигателя: как продлить срок службы мотора

0:49
Авто

Эксперты портала "АвтоВзгляд" делятся с автомобилистами секретами продления срока службы двигателя. Они подчеркивают важность своевременного обслуживания мотора, выбора качественного топлива и демонстрируют пользу езды на высоких оборотах.

Секреты долговечности двигателя: как продлить срок службы мотора
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

По их словам, вращение двигателя в районе 5-6 тысяч оборотов в минуту, или так называемая "прожарка", способствует очищению двигателя от грязи, нагара и отложений, а также улучшает работу турбокомпрессора.

Однако, следует соблюдать правила при этом, избегая высоких оборотов сразу после запуска двигателя и на коротких участках дороги, чтобы избежать неэффективности и предотвратить возможные ДТП. Рекомендуется проводить процедуру "чистки" на свободной загородной магистрали в сухую погоду, следуя указаниям для механической трансмиссии или АКПП.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью

Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.

Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Шикарные многолетники для любого сада
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Последние материалы
Акиньшина рассказала, что дочка Козловского донашивает одежду за её дочерью
Судно, пораженное ракетой хуситов, создает экологическую угрозу в Красном море
Paramount+ представил трейлер последнего сезона сериала "Звёздный путь: Дискавери"
Трамп заявил, что обвинения против него привлекательны для чернокожих избирателей
В Киеве сообщили, что ОАЭ передадут Украине 2 тысячи портативных электрогенераторов
Какие растения не должны расти рядом с клубникой
Любовь или просто уют: почему кошки предпочитают лежать на груди хозяина
Почему кошки кусают: разбираемся в причинах и как предотвратить
Моргенштерн* устроил драку на сцене во время выступления в Сербии
Какая физическая активность способна ухудшить состояние здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников