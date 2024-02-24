Как выжать максимум из вашего автомобиля. Как правильно ухаживать за двигателем

Секреты долговечности двигателя: как продлить срок службы мотора

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Эксперты портала "АвтоВзгляд" делятся с автомобилистами секретами продления срока службы двигателя. Они подчеркивают важность своевременного обслуживания мотора, выбора качественного топлива и демонстрируют пользу езды на высоких оборотах.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

По их словам, вращение двигателя в районе 5-6 тысяч оборотов в минуту, или так называемая "прожарка", способствует очищению двигателя от грязи, нагара и отложений, а также улучшает работу турбокомпрессора.

Однако, следует соблюдать правила при этом, избегая высоких оборотов сразу после запуска двигателя и на коротких участках дороги, чтобы избежать неэффективности и предотвратить возможные ДТП. Рекомендуется проводить процедуру "чистки" на свободной загородной магистрали в сухую погоду, следуя указаниям для механической трансмиссии или АКПП.