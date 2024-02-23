Правила обкатки, которые каждый новый владелец авто должен знать, как продлить "жизнь" вашему "железному коню"

Эксперты из "Российской газеты" подчеркнули важность процесса обкатки для новых автомобилей, несмотря на их современность. Обкатка позволяет комплектующим притереться друг к другу и выявить заводские дефекты.
Специалисты рекомендуют выбирать спокойный режим движения, плавно переключать передачи, поберегать двигатель и избегать холодных запусков в зимнее время.
Они также подчеркнули важность разнообразного скоростного режима на трассе и своевременную замену масла через 2-3 тысячи километров пробега.
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