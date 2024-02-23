Правила обкатки, которые каждый новый владелец авто должен знать, как продлить "жизнь" вашему "железному коню"

Эксперты рассказали о важности обкатки нового автомобиля: советы и рекомендации

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Эксперты из "Российской газеты" подчеркнули важность процесса обкатки для новых автомобилей, несмотря на их современность. Обкатка позволяет комплектующим притереться друг к другу и выявить заводские дефекты.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Специалисты рекомендуют выбирать спокойный режим движения, плавно переключать передачи, поберегать двигатель и избегать холодных запусков в зимнее время.

Они также подчеркнули важность разнообразного скоростного режима на трассе и своевременную замену масла через 2-3 тысячи километров пробега.