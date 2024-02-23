Что делать, если ваш автомобиль "тянет" в сторону? Эксперт рассказал о скрытых причинах

Константин Епанешников, руководитель сервисного центра "Авилон Volkswagen", поделился с изданием "Прайм" списком неисправностей, которые могут привести к тому, что автомобиль начнет "уводить" в сторону во время движения.
Наиболее распространенной причиной является спущенное колесо, для устранения которого достаточно правильно выровнять давление в шинах.
Также причиной "увода" может быть неправильный уклон дороги, подклинивание колодок тормозной системы, неисправность электронного ассистента, отвечающего за работу усилителя руля, а также проблемы с подвеской автомобиля, включая сбитые углы настройки схода-развала и поломку деталей ходовой системы.
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