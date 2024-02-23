Опасно ли ездить с пустым баком? Эксперты рассказали, что происходит с вашим автомобилем

Эксперты объяснили, почему не стоит ездить на автомобиле с пустым баком

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Эксперты "Российской газеты" разъяснили мифы и реальные опасности езды на автомобиле с пустым баком.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Современные транспортные средства обладают защитными механизмами, которые предотвращают попадание воздуха и других примесей в бензонасос, поэтому пустой бак не нанесёт никакого вреда современным автомобилям.

Однако у старых машин, особенно возрастом 20-30 лет, езда с пустым баком может привести к серьезным поломкам, так как топливный фильтр быстро засоряется, увеличивая нагрузку на бензонасос, что может вызвать его выход из строя из-за нарушения теплообмена. Кроме того, важно обращать внимание на качество топлива, чтобы избежать повреждений силового агрегата.