Современные "навороченные" автомобили могут быть опасными для жизни: рассказываем, почему

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Секреты комфортной и безопасной дорожной поездки: советы эксперта

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Авто

Эксперт по дорожной безопасности Антон Воротников предостерегает от излишнего комфорта в современных автомобилях, отмечая, что это может привести к утомлению и даже опасным ситуациям на дороге.

Секреты комфортной и безопасной дорожной поездки: советы эксперта
Фото: openverse by brownpau is licensed under CC BY 2.0

Он рекомендует использовать машины с минимальным уровнем комфорта для дальних поездок, так как слишком удобные условия могут спровоцировать водителя заснуть за рулём.

Разнообразные дополнительные функции и электронные ассистенты, хоть и облегчают управление автомобилем, могут отвлечь водителя от дороги. Эксперт советует делать паузы во время поездки, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом, а также ограничивать пробег в день до 600 км. Более того, Воротников не рекомендует полагаться на кофе как на средство бодрствования, отмечая, что его эффект ограничен временем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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