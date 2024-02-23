Современные "навороченные" автомобили могут быть опасными для жизни: рассказываем, почему

Секреты комфортной и безопасной дорожной поездки: советы эксперта

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Эксперт по дорожной безопасности Антон Воротников предостерегает от излишнего комфорта в современных автомобилях, отмечая, что это может привести к утомлению и даже опасным ситуациям на дороге.

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Он рекомендует использовать машины с минимальным уровнем комфорта для дальних поездок, так как слишком удобные условия могут спровоцировать водителя заснуть за рулём.

Разнообразные дополнительные функции и электронные ассистенты, хоть и облегчают управление автомобилем, могут отвлечь водителя от дороги. Эксперт советует делать паузы во время поездки, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом, а также ограничивать пробег в день до 600 км. Более того, Воротников не рекомендует полагаться на кофе как на средство бодрствования, отмечая, что его эффект ограничен временем.