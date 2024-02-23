Зимние неприятности: как безопасно разморозить стекла автомобиля

Последствия могут быть плачевными: названа грубейшая "зимняя" ошибка водителей

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Зимой водителям становится непросто: при снегопаде управление автомобилем затрудняется. Когда происходят оттепели, сменяемые заморозками, ситуация становится ещё сложнее. Вода на дорогах замерзает, образуя ледяную корку, что делает дороги скользкими. Также на лобовом стекле автомобиля может появиться наледь, что создает серьезные проблемы для водителя, так как требуется много времени, чтобы её удалить.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Одной из распространенных ошибок, которую допускают водители в такие моменты, является попытка ускорить процесс размораживания льда на стекле, поливая его кипятком из чайника. Однако такой подход чаще всего заканчивается плохо. Резкое изменение температуры негативно влияет на поверхность автомобиля, что может привести к появлению пузырей. Кроме того, горячая жидкость может повредить само стекло, вызвав появление больших трещин, которые ухудшат обзор и увеличат риск аварии.

Поэтому водителям не стоит рисковать и использовать кипяток для размораживания стекла. Экономия нескольких минут времени не оправдывает будущих затрат на ремонт. Гораздо безопаснее и эффективнее использовать скребок для удаления наледи, нагревать стекло отопителем или применять специальные размораживатели.