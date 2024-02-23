Удивительные альтернативы Kia Sportage: что делает Nissan, Mitsubishi и Hyundai такими привлекательными?

Рейтинг кроссоверов: Kia Sportage лидирует, но есть достойные альтернативы

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Эксперты рассмотрели популярный Kia Sportage четвертого поколения и составили рейтинг конкурентов, которые не уступают важнейшим параметрам. Хотя Sportage имеет привлекательный дизайн, современное оснащение и высокий уровень комфорта, другие кроссоверы тоже обладают преимуществами.

Фото: openverse by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Например, Nissan Qashqai с мотором 2,0 литра и Mitsubishi ASX с 2,0-литровым атмосферным двигателем и полным приводом представляют серьезную конкуренцию.

На первом месте в рейтинге находится Hyundai Tucson предыдущего поколения, который, как и Sportage, предлагает разнообразие моторов, включая надежный дизельный вариант. Решение о выборе кроссовера зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей потенциального покупателя.