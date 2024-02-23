Что делать, если стал под зеленой стрелкой на светофоре: выпишут ли штраф или нет

Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД для выяснения возможных наказаний за остановку под зеленой стрелкой на светофоре.
Водители, занимающие крайнюю полосу для поворота прямо перед светофором с дополнительной секцией, когда есть соответствующие знаки и разметка, нарушают правила дорожного движения и могут быть оштрафованы на 500 рублей.
Однако, если светофор регулирует перекресток с дополнительной секцией без разметки и знаков, указывающих направление движения по полосам, водитель может законно занять любую полосу для проезда прямо, и никакие сигналы других водителей не обязаны его заставить освободить полосу. В таких случаях важна сознательность и опыт участников дорожного движения.
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