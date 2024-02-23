Китайские Tank 500 в роскошном обличье станут новым оружием полиции в России. А если точнее - в Москве

Российская полиция усиливается роскошными китайскими внедорожниками Tank 500

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Портал njcar. ru сообщает о появлении в Москве нескольких роскошных китайских внедорожников Tank 500, приобрётенных российской полицией. Внешний вид автомобилей, судя по всему, указывает на закупку самых дорогостоящих версий с дополнительным оборудованием, достигающим цену в 8 миллионов рублей.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Оборудование включает в себя стеклянную крышу, мигалки и выдвижные подножки. Tank 500 оснащены продвинутой системой полного привода, а также мощным 3,0-литровым бензиновым V6-двигателем и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Модель также предлагает высокий уровень комфорта и безопасности салона, включая отделку алькантарой и кожей Nappa, массажные и вентилируемые кресла, систему активного подавления шума и качественную аудиосистему.