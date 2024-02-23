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Китайские Tank 500 в роскошном обличье станут новым оружием полиции в России. А если точнее - в Москве

Российская полиция усиливается роскошными китайскими внедорожниками Tank 500

0:51
Авто

Портал njcar. ru сообщает о появлении в Москве нескольких роскошных китайских внедорожников Tank 500, приобрётенных российской полицией. Внешний вид автомобилей, судя по всему, указывает на закупку самых дорогостоящих версий с дополнительным оборудованием, достигающим цену в 8 миллионов рублей.

Российская полиция усиливается роскошными китайскими внедорожниками Tank 500
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Оборудование включает в себя стеклянную крышу, мигалки и выдвижные подножки. Tank 500 оснащены продвинутой системой полного привода, а также мощным 3,0-литровым бензиновым V6-двигателем и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Модель также предлагает высокий уровень комфорта и безопасности салона, включая отделку алькантарой и кожей Nappa, массажные и вентилируемые кресла, систему активного подавления шума и качественную аудиосистему.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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