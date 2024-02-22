Неожиданные убийцы двигателей: какие системы стоит избегать для сохранения машины?

Эксперты предупредили о системах, наносящих вред автомобильным двигателям

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Эксперты "Российской газеты" поделились информацией о системах, которые, казалось бы, призваны помочь автомобильным двигателям, но на самом деле могут нанести им вред.

Фото: openverse by MotorVerso is licensed under CC BY 2.0

Одной из таких систем является "старт-стоп", которая, несмотря на заявленные экономические преимущества, увеличивает износ двигателя из-за частых пусков и остановок. Также эксперты упомянули негативное влияние системы турбонаддува на двигатель из-за повышенной нагрузки и расхода масла.

Современная система впрыска топлива также признана вредной, так как в российских условиях может привести к ускоренному износу шатунно-поршневой группы.

Установка каталитического нейтрализатора также может нанести вред, так как при низком качестве топлива катализатор быстро забивается, что приводит к повышенному расходу масла и снижению мощности двигателя.