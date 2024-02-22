Продаёте машину? Как сделать фото, чтобы продажа стала моментальной

Издание Прайм поделилось с российскими автомобилистами советами по успешной продаже машины. Эксперты рекомендуют уделить особое внимание качеству фотоснимков, делая несколько кадров с разных ракурсов и планов, чтобы продемонстрировать машину наилучшим образом.
Перед фотосессией рекомендуется провести химчистку салона и устранить внешние дефекты. После этого следует составить лаконичное и строгое объявление, в котором указать основные характеристики автомобиля без лишних похвал и призывов к покупке, чтобы привлечь потенциальных покупателей.
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